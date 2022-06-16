Operasyonda İran uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı
Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğubayazıt Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda 25 kilo 704 gram gelen metamfetamin ele geçirilirken, İran uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, 2 İran uyruklu şahsın Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine şüpheliler takibe alındı. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden bahse konu işyerinde yapılan aramada yatağın altına gizlenmiş siyah valiz içerisinde 26 paket halinde toplamda 25 kilo 704 gram metamfetamin ele geçirildi. İran uyruklu P.S. ve A.N. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama iddiasıyla adli işlem başlatıldı.
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