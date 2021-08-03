Muradiye’de sel

Muradiye ilçesinde gün içinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Uluşar, Topuzarpa, Otlakbaşı, Dağören mahallelerinde sel meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Şantiyesi ve Muradiye Belediyesine bağlı ekipler kısa sürede bölgeye gitti. Yapılan incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirlenirken, selde bazı evler ve ekili arazilerin sular altında kaldığı tespit edildi. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay ile birlikte bölgeye giden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar da, mahalle muhtarları ile görüşerek, vatandaşın yanında olduğunu dile getirdi.