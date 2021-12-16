Muradiye’de sazlık yangını
Van'ın Muradiye ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Edinen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Durukaş Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği yangına müdahale ederken, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise bölgede çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
kaynak:İHA
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