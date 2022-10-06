Muradiye’de sazlık yangını
Van’ın Muradiye ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Karahan Mahallesinde sazlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği’nden 3 ekip, Erciş Grup Amirliği’nden de 1 ekip bölgeye sevk edildi. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, güçlükle yangın alanına ulaşan ekipler alevlere müdahale diyor.iha
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