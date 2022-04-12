Muradiye’de iş yerinden ve kurumdan hırsızlığa gözaltı
Van’ın Muradiye ilçesinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Muradiye ilçesinde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntüleri ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olaylarının failini yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının üzerinde ve yanındaki çantada yapılan aramada çalıntı 6 adet telefon, 4 adet tablet, 1 adet şarj aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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