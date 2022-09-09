Muradiye’de ahır ve samanlık kundaklandı

Van’ın Muradiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından samanlık, odunluk ve ahır ateşe verildi.

ASAYİŞ 09.09.2022, 11:10
Muradiye’de ahır ve samanlık kundaklandı

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 00.45 sıralarında Uluşar Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 5 ayrı noktada samanlık, odunluk ve ahır ateşe verilirken, yakılmak istenen 3 ev ise alevler tutuşmayınca yanmaktan kurtuldu.

Yangını gören mahalle sakinleri jandarmaya haber verirken, yangını çıkaran kişi veya kişiler olay yerinden kaçtı. Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.İHA

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