Muradiye'de yangın!
Van'ın Muradiye ilçesinde bir odunlukta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahele etti.
Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah B.’ye ait odunlukta bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Soba külünden çıktığı tahmin edilen yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.İHA
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