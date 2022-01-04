Muradiye'de yangın!
Van'ın Muradiye ilçesinde bir odunlukta yangın çıktı. Çıkan yangında can kaybı olmadı.
Edinilen bilgilere göre yangın, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin odunluğunda bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çıkış nedeni bilinmeyen yangına, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.İHA
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