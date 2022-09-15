Muradiye'de trafik kazası: 1 yaralı

Edinen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Ovapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 NB 671 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.iha