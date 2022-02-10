Moloz çuvallarının arasında 1 kilo eroin ele geçirildi

Iğdır'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda moloz yığınları arasında poşet ve çuvala saklanmış şekilde yaklaşık 1 kg eroin maddesi ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri Karakoyunlu – Aralık İlçesi D-80 Karayolu üzerinde molozlara saklanmış eroin madde ihbarı aldı.

Yapılan çalışma sonucu yol kenarında atılı halde bulunan moloz çuvalları içinde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler poşete ve çuvala sarılmış şekilde yaklaşık 1 kg eroin ele geçirdi. Olay ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.