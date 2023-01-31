Minik Mete’nin ölümüne neden olan köpeğin sahibi adliyeye çıkarıldı

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu sitenin önünde arkadaşlarıyla top oynayan Emir Mete Durna (10), köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Durna, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, köpeği sahiplendiği belirlenen H.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Durna’nın ölümüne sebep olan köpek ise yakalanarak hayvan bakım merkezine götürülmüştü.iha