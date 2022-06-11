Minibüs ile tanker çarptışı: 6 ölü 12 yaralı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki düğün yolculuğu, can pazarıyla sonuçlandı.

Kesput'ın Naipler Mahallesi yol ayrımı bölgesinde, kimlikleri belirlenemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile, 10 F 4942 plakalı süt tankeri çarptıştı.

6 ölü 12 yaralı

AA'nın aktarımına göre, korkunç kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar vinçle kaldırıldı

Bir diğer yandan, yaşanan kaza sonrası araçlar vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, ulaşım ise tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Vali olay yerinde

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kazanın, Kepsut-Dursunbey kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldiğini belirten Şıldak, "Bir süt nakil tankerinin, minibüsle kafa kafaya çarpışması sonucu maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

"Kazanın sebebi yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali"

Yaralılardan, hayati tehlikesi bulunanlar öncelikli olmak üzere gerekli müdahalesine başlandığını bildiren Vali, "Kazanın sebebi olarak yolun yağmurdan dolayı kaygan olması ve şerit ihlali görünüyor. Trafik ekiplerimiz ve jandarmamız gerekli incelemeleri yapıyor. Vatandaşlarımızın şu anda yanındayız. Bütün ihtiyaçları giderilecek, tüm tedbirler gözden geçirilecek.

"Yol yönünden bir hata varsa inceleyeceğiz"

Burada trafik yönünden, yol yönünden bir hata varsa bunları da inceleyeceğiz. Tüm trafik timlerimiz, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekiplerimiz görevinin başında. Şu an biz de hayatını kaybeden ve yaralananların yakınlarıyla ilgileniyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.İHA