Meteorolojiden Van için sağanak uyarısı!

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Az bulutlu ve açık 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29