Maraş caddesi'nde trafik kazası: 1 yaralı
Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçenin en işlek caddesi olan Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EC 836 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı bisikletliye çarptı. Bisiklet süren genç yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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