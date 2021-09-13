Maganda kurşunu başına isabet etti!

Ruhsatsız silahla düğünde havaya ateş açan maganda yanında duran 32 yaşındaki Gökhan Karaman'ı başından ağır yaraladı!

Gökhan Karaman Samsun Bafra'da katıldığı düğünde başından ağır yaralandı.

İlçeye bağlı olan Karaburç Mahalles,'de akşam saatlerinde olan düğünde 31 yaşındaki Ö.D düğüne ruhsatsız silahla gidip havaya ateş açmaya başladı ve yanında duran Gökhan Karaman'ı başından ağır yaraladı.

Düğünde bulunanların yaşananları ihbar etmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma intikal etti. Karaman Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedaviye başlandı.