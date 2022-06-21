Lüks cipteki siyah çantalarda kilolarca eroin ele geçirildi
VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramada, 115 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit'te şüphe üzerine otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Bobi' ile araçta yapılan aramada 115 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)
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