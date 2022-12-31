Kule vinç devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde, saat 17.30 sıralarında, 'facia' niteliğinde bir olay yaşandı.

Kamil Tunca Bulvarı yanındaki Bornova Otel'in inşaatında bulunan vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı koptu.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İnşaatın 21'inci katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü, büyük bir gürültüyle aşağı düştü

Diğer yandan olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda; polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 ölü, 2 yaralı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Vinç kabininin devrildiği yerde ise 6 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum…" dedi.

Çalışmalar tamamlandı

Kazanın meydana geldiği yerde AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi.

Kopan vincin sabah saatlerinde kaldırılmasının beklendiği belirtildi.iha