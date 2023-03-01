Korkunç kaza! İki tren çarpıştı: 32 ölü, 85 yaralı

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Yunanistan’da bir yük treni ve bir yolcu treninin birbirine Atina’dan Selanik’e giden bir yolcu treni ile Selanik’ten Larissa’ya giden bir yük treni Larissa kentinin dışındaki bir noktada çarpıştı. Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 32 kişi öldü, 25'i ağır 85 kişi yaralandı.

346 KİŞİ SEYAHAT EDİYORDU

Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninde 346 yolcu bulunuyordu. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Larissa Valisi kazanın ardından yaptığı açıklamada çarpışmanın şiddetiyle yolcu treninin ilk dört vagaonunun raydan çıktığını ve iki vagonunun tamamen kullanılamaz durumda olduğunu belirtti. Vali yaklaşık 250 yolcunun otobüslerle Selanik’e tahliye edildiğini aktardı.

Tesalya Eyalet Valisi Kostas Agorastos ERT'e yaptığı açıklamada, 1 ve 2 numaralı vagonların çarpışmanın etkisiyle tamamen tanınmaz hale geldiğini söyledi.

Tembi Belediye Başkanı Yorgos Manolis de yolcu trenindeki ilk üç vagonda sıcaklığın 1500 santigrat dereceye kadar yükseldiğini belirtti.

GÖZALTINA ALINDI

Kazayla ilgili nöbetçi istasyon şefi gözaltına alındı, demir yolu işletmecisi Hellenic Train şirketinin temsilcileri de ifade verdi. Kazanın ardından trendeki yolcular otobüslerle Selanik, Larisa ve Katerini'ye götürüldü. Sağlık Bakanı Thanos Plevris olay yerine gitti. (AA)

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Türkiye de Yunanistan'daki kaza nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Komşumuz Yunanistan’da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."