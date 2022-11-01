Köpeklerin ısırdığı 2 çocuk kuduz oldu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde yaşayan P.E. (10) ve M.E. (12), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Ankara’da tedavi altına alınan çocuklardan M.E.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, P.E.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

700 haneli olan ve yüzlerce öğrencisi bulunun ana yol üzerindeki köylerine başıboş köpeklerin sürekli bırakıldığını söyleyen Köy Muhtarı Halis Oruçlu, “Gerçekten bizim köyde oldukça başı boş sokak köpekleri var. Canımız fazla yanmadan devletimiz buna bir çare bulsun” diye konuştu.İHA