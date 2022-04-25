Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobil takla attı: 2 yaralı
Van’ın Edremit ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırılan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücünün direksiyonu kırmasıyla otomobil takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralanırken, yanlarında bulunan 2 çocukları ise yara almadan kurtuldu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|36
|81
|2. Bodrumspor
|36
|71
|3. 1461 Trabzon FK
|36
|70
|4. Sivas Belediyespor
|36
|66
|5. Çorum FK
|36
|61
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|36
|60
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|36
|60
|8. Afjet Afyonspor
|36
|59
|9. Somaspor
|36
|52
|10. Ankaraspor
|36
|51
|11. İnegölspor
|36
|50
|12. Etimesgut Belediyespor
|36
|47
|13. Diyarbekirspor
|36
|41
|14. Sarıyer
|36
|40
|15. Serik Belediyespor
|36
|39
|16. Adıyaman FK
|36
|37
|17. Turgutluspor
|36
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|36
|32
|19. Niğde Anadolu FK
|36
|28
|20. Kahramanmaraşspor
|36
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Galatasaray
|34
|47
|12. Kasımpaşa
|33
|44
|13. Kayserispor
|34
|43
|14. Sivasspor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Tuzlaspor
|32
|45
|9. Adanaspor
|33
|44
|10. Samsunspor
|31
|43
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21