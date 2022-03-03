Konya'da feci kaza! 11 yaralı

Konya'da bugün korkunç bir kaza meydana geldi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Çok sayıda yaralılar var

Gelen bilgilere göre Bozkır-Seydişehir istikametinde seyreden 2 servis aracı çarpıştı. Ölen olmadı lakin yaralı sayısı fazla.

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderildi

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi, yapılan ilk analizler sonucunda servislerde bulunan 11 kişi yaralandığı öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sonrasında bu kaza polis ekipleri tarafından detaylı bir şekilde incelenmeye alındı.

Olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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