Konya'da feci kaza! 11 yaralı
Konya'da işçileri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi yaralandı.
Konya'da bugün korkunç bir kaza meydana geldi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Çok sayıda yaralılar var
Gelen bilgilere göre Bozkır-Seydişehir istikametinde seyreden 2 servis aracı çarpıştı. Ölen olmadı lakin yaralı sayısı fazla.
Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderildi
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi, yapılan ilk analizler sonucunda servislerde bulunan 11 kişi yaralandığı öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sonrasında bu kaza polis ekipleri tarafından detaylı bir şekilde incelenmeye alındı.
Olaya ilişkin soruşturmalar devam ediyor
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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