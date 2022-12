Konya'da askeri eğitim uçağı düştü

Konya ile Karapınar ilçesi arasında uçak kazası yaşandı.

İhbar üzerine ekipler harekete geçti.

Olayla ilgili yapılan açıklamada, cezaevi yakınındaki boş bir alana düşen askeri eğitim uçağının pilotunun, fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle kurtulduğu belirtildi.

Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Kuş çarpması sonucu uçağın motorları durdu

Konuya ilişkin ilk açıklama Milli Savunma Bakanlığından (MSB) geldi.

Açıklamada, "Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi." denildi.

Daha önce de kaza yaşandı

Kazanın yaşandığı noktada Nisan 2021'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağının düştüğü ve pilot yüzbaşı Burak Gençcelep'in şehit olduğu belirtildi.

Bu, Türk Yıldızları'nın ikinci şehidi olarak kayıtlara geçmişti.

"Can kaybı yok"

Konya Valiliği ise yaptığı açıklamada can kaybının olmadığını belirterek, "3. Ana Jet Hava Üs ve Garnizon Komutanlığına bağlı eğitim uçağı 12.40 sıralarında Karat ilçemiz Tatlıcak mevkiinde düşmüştür. Uçağın pilotu paraşütle atlayarak sağ kurtulmuştur. Kaza sonucu can kaybı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

