Komşular arasında Saman Tozu tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 3 yaralı!

Konya’nın Karatay ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan Ayhan Erdemir, Erler Mahallesi Vahit Sokak'taki evinin önüne park ettiği tırından, saman balyası indirmeye başladı. Bugün saat 09.30 sıralarında komşusu Nurettin Altunkaya (52) da, Erdemir’e saman tozunun evine geldiğini söyleyince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 kişi can verdi

Altunkaya, evinden aldığı pompalı tüfekle Ayhan Erdemir ile eşi Mahizer Erdemir ve Naif Erdemir'e ateş etti. Altunkaya, silah seslerini duyup dışarı çıkan diğer aile fertlerine de kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Ayhan ve Mahizer Erdemir çifti olay yerinde yaşamını yitirdi, isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Vurularak yakalandı

İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açan Nurettin Altunkaya, çıkan çatışmada vurularak yakalandı. Nurettin Altunkaya ile diğer 2 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

ENSONHABER