Kom Şubesi tarafından 'Silindir Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van dahil 50 ilde düzenlenen 'Silindi' Operasyonu'nda organize suç örgütü üyesi 400 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

ASAYİŞ 07.12.2022, 09:29
Kom Şubesi tarafından 'Silindir Operasyonu' başlatıldı

Suç örgütleriyle mücadele kapsamında 'Silindir' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van dahil 50 ilde düzenlenen silindir operasyonunda organize suç örgütü üyesi 400 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

"400 şüpheli gözaltına alındı"
Bakan Soylu, " Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik 'Silindir' kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi.

2022'de 2 bin 703 kişi yakalandı
Soylu, 2022 yılında organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarda 2 bin 703 kişinin yakalandığını, 66 suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı.

Süleyman Soylu, "Bu operasyonlar, 7-8 aylık, bazen 10 ay devam eden operasyonlardır. Kendi içinde riskleri olan operasyonlardır. Tüm operasyonlarda 66 suç örgütü çökertildi." diye konuştu.

"Suç örgütlerine acımasız olacağız"
Bakan Soylu, "İllerimiz her yerde takip ettikleri operasyonları adliye çeviren yani sonuç alan çalışmalar yürütmüştür. Vatandaşımızın tek bir dayanağı vardır, hukuk devletidir. Organize suç örgütlerine karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan da 'Silindir' operasyonuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 18 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 55 suç grubuna yönelik; ‘Silindir’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonel çalışması planlanmıştır." denildi.

Açıklamanın devamında, "Yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Başkanlığı koordinesinde; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 50 ilimizde ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işlemek suretiyle kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen şahıslara yönelik 06.12.2022 tarihinde gerçekleştirilecek ‘Silindir’ kod adlı eş zamanlı planlı operasyonlar kapsamında toplam 502 şüpheli şahıs hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Vanhavadis

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