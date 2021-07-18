Koltukları sökülen minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı
Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda koltukları sökülen 15 kişilik minibüste 60 düzensiz göçmen yakalandı.
ASAYİŞ 18.07.2021, 14:47
Olayın şüphelisi H.T. adli makamlarca tutuklanırken, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Van Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: İHA
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60 tanesi tespit edilirken yüzlercesi de maalesef geçiyor. Van ve Türkiye Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak, İran ve Afrikalılar için bulunmaz bir cennete dönüşmüş. Gerçekte nüfusumuz 83 milyon değil. Göçmenler, kaçaklar ve sığınmacılarla beraber 90 milyonu çoktan aşmış. Şu anda Afganistan adeta boşalıyor. İran'dan transit geçiyorlar ve soluğu Van'da hatta batı illerimizde alıyorlar. Ülkemize yazık eden bu insan kaçakçılarını durdurun.
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