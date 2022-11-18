Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı

Henüz tam anlamıyla kış gelmeden kış hazırlığı yapan sürücüler, lastikçilere akın etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmalarını zorunlu kılıyor.

1 Aralık'ta başlayacak, 1 Nisan'da sona erecek

Karayolları Trafik Kanunu gereği alınan karar kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak.

1 Nisan 2023'e kadar 4 ay boyunca devam edecek uygulamayla güvenli ve akıcı bir yolculuk amaçlanıyor.

Cezası bin 152 lira

Söz konusu araçların denetimi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kurala uymayan araç sürücülerine ise bin 152 lira ceza kesilecek.

Sayılı günlerin kaldığı uygulama kapsamında araç sürücüleri lastikçilere akın etmeye başladı.

ensonhaber