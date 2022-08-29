Kaymakam Aydoğan ilçedeki turistlik mekânları ziyaret etti

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçede bulunan turistik mekanları ziyaret etti.

ASAYİŞ 29.08.2022, 09:22
Kaymakam Aydoğan ilçedeki turistlik mekânları ziyaret etti

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ilçede bulunan turistik mekanları ziyaret etti. İlçe sınırlı içerisindeki bulunan Muradiye Şelalesi, Muradiye Balık Bendi, Baraj Mesire alanı, Bendimahi Köprüsü ve Atayurt'u ziyaret eden Kaymakam Aydoğan, yapılacak çalışmalar hakkında belediye yetkililerine bilgi verdi.

Yorumlar (0)
26
açık
Günün Anketi Tümü
Namaz Vakti 29 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 4 10
2. Adana Demirspor 4 9
3. Fenerbahçe 3 7
4. Başakşehir 3 7
5. Beşiktaş 3 7
6. Galatasaray 4 7
7. Trabzonspor 4 7
8. Kayserispor 4 6
9. Antalyaspor 4 6
10. Giresunspor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Alanyaspor 4 5
13. Karagümrük 3 3
14. İstanbulspor 4 3
15. Kasımpaşa 4 3
16. Sivasspor 3 2
17. Ümraniye 4 1
18. Ankaragücü 3 1
19. Hatayspor 3 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 3 7
2. Eyüpspor 3 7
3. Pendikspor 3 7
4. Bandırmaspor 2 6
5. Samsunspor 3 5
6. Gençlerbirliği 3 4
7. Keçiörengücü 3 4
8. Boluspor 3 4
9. Göztepe 3 4
10. Sakaryaspor 2 3
11. Adanaspor 3 3
12. Erzurumspor 3 3
13. Manisa Futbol Kulübü 2 3
14. Rizespor 2 2
15. Altınordu 3 2
16. Denizlispor 3 1
17. Tuzlaspor 2 1
18. Ö.K Yeni Malatya 3 1
19. Altay 3 0
Takımlar O P
1. Arsenal 4 12
2. M.City 4 10
3. Tottenham 4 10
4. Brighton 4 10
5. Leeds United 4 7
6. Chelsea 4 7
7. Newcastle 4 6
8. M. United 4 6
9. Liverpool 4 5
10. Brentford 4 5
11. Fulham 4 5
12. Crystal Palace 4 4
13. Southampton 4 4
14. Nottingham Forest 4 4
15. Aston Villa 4 3
16. West Ham United 4 3
17. Bournemouth 4 3
18. Everton 4 2
19. Wolverhampton Wanderers 4 2
20. Leicester City 4 1