Kayıp 3 İran vatandaşından haber alınamıyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kaybolan 3 İran vatandaşı için yapılan arama çalışmalarına tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ara verildi.

ASAYİŞ 19.01.2022, 23:37
Kayıp 3 İran vatandaşından haber alınamıyor

İddiaya göre 12 Ocak günü Şemdinli’nin Tekeli köyüne bağlı Tanyolu mezrasından İran’ın Urmiye kentine bağlı Mirgever ilçesine gitmek isteyen İran uyruklu Barzan Mîhendî, Eshed Seydanîferd ve Behlûl Seydanîferd’ten bir daha haber alınamadı. Haber alınamayan İranlı 3 kişi için AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Yağış, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle aramalara ara verilirken, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar da bugün bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ile bölgeye geldiklerini belirterek, “Geçen perşembe günü iddialara göre 3 İran vatandaşı, buradan İran’a gitmek üzere yola çıkmışlar. Fakat bir haftadan beridir akıbetleri ile ilgili net bir bilgi yok. Bizlerde söz konusu bu insanların akıbetleri ile ilgili köylülerden net bilgi almak için hem de nasıl yardımcı olunabilir anlamında şu an Tanyolu köyündeyiz. Bölge gerçekten kar kalınlığı çok yüksek, özellikle bu bölgelere girmek hem riskli hem de tehlikelidir.

Vatandaşımızı sükunete davet ediyoruz. Özellikle şu 2-3 gün içinde devletimiz zaten her türlü tedbiri almıştır. Öğleden sonra da yağışlar başlayacağı için insanlarımızın bölgeye girmemelerini öneriyoruz. Biraz daha sabretmelerini öneriyoruz. Hava açıldığı zaman inşallah devletimizin de imkanları ile zaten her türlü imkan sağlanacak ve vatandaşların akıbetleriyle de inşallah bir bilgi alınacaktır" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ise Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile Tanyolu köyüne geldiklerini belirterek, “Perşembe günü 3 İranlı vatandaş İran’a geçmek üzere kaçak yollarla bölgeyi geçmeye çalışmışlar. Perşembe gününden beridir hiçbir şekilde haber alınamıyor. Bizim buraya geliş sebebimiz, vatandaşların oraya çıkmalarını önlemektir. Yollar şu an tehlikeli. Çığ düşme tehlikesi var. Ondan dolayı biz vatandaşlarımızın burada beklemelerini istiyoruz. Allah muhafaza Van gibi bir olayın yaşanmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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