Katliam gibi kaza! ölü ve yaralılar var
Tokat'ta meydana gelen korkunç kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası bazı insanlar yerlerde görülürken, yaralılar arasında durumu ciddi olanlar olduğu da öğrenildi.
Tokat'ta su arıtma tesisinde çalışan işçilerin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Tokat-Niksar yolunun Gökdere köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Niksar yönüne giden ve su arıtma tesisinde çalışan işçileri taşıyan Salih Saka yönetimindeki 60 AAN 064 plakalı minibüs, kavşaktan ana yola çıkış yapan Ahmet Öztük'ün kullandığı 60 DG 245 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada minibüsteki Mesut Öjbe (54) ve Serhat Altay (24) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ahmet Öztürk ve minibüs sürücüsü Salih Saka'nın da aralarında bulunduğu 12 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
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