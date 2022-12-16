Katliam gibi kaza! Minibüs sulama kanalına uçtu: 6 ölü 5 yaralı
Düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa Valiliği, 25 göçmenin kurtarıldığı aktardı.
Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, sulama kanalına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, araçtaki bazı kişiler kurtarıldı.
1 şüpheli gözaltında
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten açıklama
Şanlıurfa Valiliği, sulama kanalına devrilen minibüste bulunanların kaçak göçmen olduğunu açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, olayda 6 göçmenin hayatını kaybettiği belirtilerek şöyle denildi:
6 göçmen öldü, 5’i yaralandı
“İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu; 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”
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