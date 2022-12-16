Katliam gibi kaza! Minibüs sulama kanalına uçtu: 6 ölü 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, sulama kanalına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi, araçtaki bazı kişiler kurtarıldı.

1 şüpheli gözaltında

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği, sulama kanalına devrilen minibüste bulunanların kaçak göçmen olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, olayda 6 göçmenin hayatını kaybettiği belirtilerek şöyle denildi:

6 göçmen öldü, 5’i yaralandı

“İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu; 6 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”