Katliam gibi kaza: 16 ölü, 22 yaralı

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahale sırasında yaşandı.

Olay yerine gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

16 vatandaş hayatını kaybetti

AA'nın haberine göre, otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İlk belirlemelere göre aralarında İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de bulunduğu 16 vatandaş hayatını kaybetti.

Gaziantep Valisi açıklama yaptı

Gaziantep Valisi Davut Gül, otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazayla ilgili açıklama yaptı.

Vali Gül, "Aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli ve 2 gazeteci olan toplam 16 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun." bilgisini paylaştı AA