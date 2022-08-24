Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Van’ın Edremit ilçesinde kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

ASAYİŞ 24.08.2022, 09:40
Kanala düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Alınan bilgilere göre olay, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınından geçen Şamran Kanalı’nda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kanala düşen ineği bölgede hazır bulunan traktör yardımıyla kanaldan çıkararak sahibine teslim etti.

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