kamyonun kasasına doluşan 27 Afgan kaçmaya çalışırken yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, trafik kontrolü sırasında bir kamyonu durdurdu.

Kamyon sürücüsü İ.A.'nın (39) yeterli sürücü belgesi olmadığı belirlenerek, araç da yediemin otoparkına çekildi.

İnceleme için kamyonun kasasının arka kapısı açıldı.

Kasadan 35 kaçak göçmen çıktı.

Sınır dışı edilecekler

Yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları anlaşılan yabancı uyruklu kişiler, kaçma girişiminde bulunurken, polis ve jandarmaya haber verildi.

Kocaeli Valiliği, kamyonda 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i Banladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını, işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceklerini belirtti.

Kamyon kasasından inip, kaçmaya çalıştılar

Yurda yasa dışı giren kişilerin kamyon kasasından inerek kaçma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyada yayınlandı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sürücü ise tutuklandı.