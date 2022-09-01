Kamyonla minibüs çarpıştı: 8 ölü, 9 yaralı

Sivas-Malatya karayolu, Sivas’ın Kangal ilçesi, Yeşildere köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Kurtarma ekipleri bölgede

İHA'nın haberine göre, minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 ölü ve 9 yaralı bulunduğu bildirildi. Çok sayıda kurtarma ekibi ise bölgeye sevk edildi.

Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Düğün dönüşü kaza

Sungur, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir düğünden Malatya'ya dönenlerin bulunduğu minibüs ile Malatya'dan Amasya'ya yük taşıyan kamyonun çarpıştığını bildirdi.

Yaralanan 9 kişinin ise Kangal Devlet Hastanesi'ne nakillerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Sungur, yaralılara acil şifalar diledi. İHA