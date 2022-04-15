Kamyonetle motosiklet kaf kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki Köprücük köyü yakınlarında meydana geldi. Üzerinde F.T. ve M.Ç. isimli şahısların bulunduğu motosikletle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EVG 489 plakalı Fort Cornet tipi kamyonet çarpıştı.
Kazada F.T. isimli şahıs olay yerinde hayatı kaybederken, M.Ç. ise ağır yaralandı.
F.T. isimli şahsın cenazesi morga alınırken, ağır yaralanan M.Ç. ise Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|34
|75
|2. Bodrumspor
|34
|67
|3. 1461 Trabzon FK
|34
|67
|4. Sivas Belediyespor
|34
|60
|5. Afjet Afyonspor
|34
|59
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|34
|59
|7. Çorum FK
|34
|58
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|34
|56
|9. Somaspor
|34
|52
|10. İnegölspor
|34
|49
|11. Ankaraspor
|34
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|34
|41
|13. Sarıyer
|34
|39
|14. Serik Belediyespor
|34
|39
|15. Diyarbekirspor
|34
|38
|16. Adıyaman FK
|34
|35
|17. Turgutluspor
|34
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|34
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|34
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|34
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|32
|72
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|32
|53
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Hatayspor
|32
|48
|9. Antalyaspor
|32
|47
|10. Karagümrük
|32
|46
|11. Kasımpaşa
|32
|41
|12. Sivasspor
|32
|41
|13. Gaziantep FK
|32
|41
|14. Galatasaray
|32
|41
|15. Kayserispor
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|32
|29
|18. Rizespor
|32
|29
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|29
|38
|13. Denizlispor
|30
|36
|14. Boluspor
|29
|35
|15. Menemen Belediyespor
|29
|35
|16. Altınordu
|30
|35
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
|12. Aston Villa
|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21