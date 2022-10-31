Kamyonet yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan- Ahlat kara yolu üzerinde bulunan Sarıkum köyü mevkiinde meydana geldi. Ahlat’tan Tatvan istikametine giden Ö.Ç. yönetimindeki 13 AAK 755 plakalı Ford Tourneo marka kamyonet, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğüne ait 65 AAY 099 plakalı temizlik kamyonuna arkadan çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.