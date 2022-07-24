Kamyonet kanala düştü: 2 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin kanala düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 24.07.2022, 20:45
Kamyonet kanala düştü: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Nişancı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.İHA

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