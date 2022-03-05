Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Bursa'da kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Sezgin Arslan (36), hayatını kaybetti.
Balıkesir- Bursa kara yolu Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi yakınlarında Sezgin Arslan yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa V. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
KURTARILAMADI
Kazada, hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Arslan yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Arslan'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Sezgin Arslan'ın cenazesi, incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa V. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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