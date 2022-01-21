Kamyon alev alev yandı, karayolu trafiğe kapandı
Hakkari-Van karayolunda bir kamyon alev alev yanarken, yol ise geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Edinilen bilgiler göre, olay, Hakkari-Van karayolu üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kamyonun alev alması sonucu karayolu çift taraflı bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen ekiplerin önlem almasıyla itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Uzun araç kuyruklarının da oluştuğu karayolu tekrar trafiğe açıldı.
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