Kaçak avcılara ceza yağdı! 230 kişiye 750 bin TL idari para cezası uygulandı

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayabilen endemik tür olan inci kefali balığı için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürecinde şu ana kadar kaçak avlanmış 110 ton inci kefali ele geçirildi.

ASAYİŞ 05.07.2022, 16:08
Kaçak avcılara ceza yağdı! 230 kişiye 750 bin TL idari para cezası uygulandı

Bölgenin önemli değerlerinden olan ve akarsuyun tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin av yasağında sona gelindi. Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için koruma çalışmaları sürüyor. İnci kefalinin korunmasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sahil güvenlik, jandarma, polis, zabıta ve güvenlik korucuları etkin rol oynadı.

Bu çerçevede kaçak avcılarla mücadelede yaklaşık 80 gün içerisinde 35 tonu canlı olmak üzere toplam 110 ton inci kefali ele geçirildi. Yakalanan canlı balıklar tekrar suyla buluşturulurken, ölü balıklar ise imha edildi. Diğer taraftan 230 kaçak avcıya ise 750 bin lira civarında idari para cezası uygulandı.

“900’e yakın denetim yapıldı”
İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Süreç içerisinde ekiplerin başarılı çalışmalara imza attığını ifade eden İl Müdürü Görentaş, “Bugüne kadar müdürlüğümüz yaklaşık 900’e yakın denetim yaptı. Bu denetim çerçevesinde 230 kişiye 750 bin liralık idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde 110 ton balık yakalandı. Bunun 35 tonu canlı ve diğer 75 tonu canlı olmayan balıklardan oluştu. Yine 250 civarında av malzemesine el konuldu” diye konuştu.

“Başarılı mücadele yürütüldü”
Ekiplerin 7 gün 24 saat esaslı gece gündüz çalıştığını dile getiren Görentaş, “Av yasağı süresince ekiplerimiz başarılı bir mücadele yürüttü. Vatandaşlarımızın gerekli duyarlılığı üst seviyeye çıktı. Herkes üzerine düşen görevi yaptı ve gelen ihbarları değerlendirdik. Güzel bir çalışma örneği oldu. Umarım bu çalışma gittikçe artar. Böylece Van balığını gelecek nesillere bırakmış oluruz” şeklinde konuştu.İHA

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