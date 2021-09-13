Jandarmanın operasyonunda 71 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 12 Eylül günü saat 06.00 sıralarında Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, bir minibüse kaçak göçmenlerin bindirildiğini gördü. Bunu üzerine minibüse düzenlenen operasyonda 71 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında minibüsün sürücüsü E.Y. isimli şahıs araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken yaklaşık 500 metre ilerde yakalandı. Düzensiz göçmenleri sınırdan geçirerek öncülük eden K.P. isimli şahsın ise kendisini göçmen gibi göstermek için kaçak göçmenlerin arasına saklandığı anlaşıldı. Olay ile ilgili sürücü E.Y. ive K.P. isimli şahıs gözaltına alınarak minibüse el konuldu. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılmasını müteakip ilgili kurumlara teslim edildi.