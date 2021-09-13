Jandarmanın operasyonunda 71 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzensiz göçmen taşıyan minibüse düzenlenen operasyonda 71 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

ASAYİŞ 13.09.2021, 12:13 13.09.2021, 14:13
Jandarmanın operasyonunda 71 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 12 Eylül günü saat 06.00 sıralarında Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, bir minibüse kaçak göçmenlerin bindirildiğini gördü. Bunu üzerine minibüse düzenlenen operasyonda 71 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sırasında minibüsün sürücüsü E.Y. isimli şahıs araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken yaklaşık 500 metre ilerde yakalandı. Düzensiz göçmenleri sınırdan geçirerek öncülük eden K.P. isimli şahsın ise kendisini göçmen gibi göstermek için kaçak göçmenlerin arasına saklandığı anlaşıldı. Olay ile ilgili sürücü E.Y. ive K.P. isimli şahıs gözaltına alınarak minibüse el konuldu. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılmasını müteakip ilgili kurumlara teslim edildi.

Kaynak: İHA

#gürpınar #van #van il jandarma
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2021
İmsak 04:09
Güneş 05:34
Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0