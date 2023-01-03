Jandarmadan öğrencilere teknoloji bağımlılığı eğitimi
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından siber suçlarla mücadele kapsamında Saray, Özalp, Gürpınar ve Başkale ilçesindeki okullar ziyaret edilerek öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele çerçevesinde eğitim verildi.
Saray Bakışık Ortaokulu, Özalp Dönerdere Çok Programlı Anadolu Lisesi, Başkale Aşağıçaldıran Anadolu Lisesi ve Gürpınar Sarı Süleyman Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde bulunan toplam 16 öğretmen ve 190 öğrenciye, siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, internet dolandırıcılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim programlarıyla siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefleyen İl Jandarma Komutanlığı, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürüyor.
Van Bölge Gazetesi
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