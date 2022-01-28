jandarma kamyonetin gizli bölmesinde 91 av tüfeği ele geçirdi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında; 27.01.2022 günü ilimiz Derecik ilçesi Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan kontrolde, gizli bölmedeki 8 adet çuval içerisinde; 91 adet çeşitli markalarda av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.iha