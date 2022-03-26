İstanbul'daki silahlı saldırıda öldürülen iki kardeş Hakkari'de toprağa verildi
İstanbul Küçükçekmece'de Adalet Sarayı çıkışındaki açık otoparkta uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden iş insanları Hacı Nazım Sözer ve kardeşi Ercan Sözer'in cenazeleri, memleketleri Hakkari'de yüzlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı açık otoparkında 3 gün önce uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden iş insanları Hacı Nazım Sözer ve kardeşi Ercan Sözer'in cenazeleri memleketleri Hakkari'ye getirildi.
Aynı saldırıda hayatını kaybeden yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazesi ise Antalya'ya gönderildi. Araç konvoyu eşliğinde Hakkari'ye getirilen Sözer kardeşlerin cenazeleri, önce Hakkari Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Cenazeler daha sonra morgdan alınarak Merzan Mahallesi'ndeki Dörtyol Camisi'ne getirildi ve yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazı kılındı. Sözer kardeşler, cenazeye katılan cemaatle birlikte Kıran Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine Hakkari merkez ve il dışından aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve yüzlerce kişi katıldı.(DHA)
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