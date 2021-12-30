İstanbul'da şişe şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da yapılan operasyonda ünlü markaların taklidi yapılan şişe şişe parfümler ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, A.G., M.B., H.B. ile K.B. isimli 4 kişinin sahte parfüm imalatı yaptığına dair ihbar aldı. Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin uluslararası piyasalarda bilinen dünyaca ünlü markalara ait parfümlerin birebir sahtesini ürettikleri, sahte bandrol ve stok numarası vererek internet uygulamalarında açtıkları sanal mağazalar üzerinden satış yapacakları belirlendi.
Jandarma ekiplerince takip altına alınan şüphelilerin, Bahçelievler ve Bağcılar'da bulunan merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretim yaptıkları tespit edildi ve 2 imalathane ve 2 depodan oluşan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 70 bin şişe sahte parfüm, parfüm doldurma makinesi, 4 adet kapak basma makinesi, 1 adet jelatin kaplama makinesi ve çeşitli markalara ait çok sayıda boş şişe ile parfüm kutusu ele geçirildi.
Ele geçirilen parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 35 bin lira olduğu belirlenirken şüphelilerin bu parfümleri özellikle sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İHA
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