İstanbul'da Hakkarili aileye silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı

İstanbul'da çıkan silahlı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ercan Sözer de yaşamını yitirdi. 3'ü Hakkarili 4 kişinin hunharca katledilmesi kenti yasa boğarken, Hakkarililer yaşananlara tepkili. Programlar ise iptal edildi.

Dün, Hakkarili iş insanı 57 yaşındaki H. Nazım Sözer, 35 yaşındaki yeğeni Kadir Mendanoğlu, 34 yaşındaki Selcan Sevi İstanbul Küçükçekmece Adliyesi önünde yaşanan silahlı saldırıda olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Yaralılardan durumu ağır olan 46 yaşındaki Ercan Sözer de yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda can kaybı 4'e yükselirken, 4 kişinin hunharca katledilmesi kenti yasa boğdu.

Olayda hayatını kaybeden H. Nazım Sözer ile Ercan Sözer'in cenazesinin Hakkari'ye getirileceği, Kadir Mendanoğlu'nun cenazesinin ise Antalya'ya görüleceği öğrenildi.

Cenazelerin hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile Hakkari'ye getirilmesi bekleniyor. Sözer kardeşlerin cenazeleri yarın öğle saatlerinde Hakkari'deki Kıran Mahallesi aile mezarlığında toprağa verilecek.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden 34 Yaşındaki Selcan Selvi'nin ise olayla ilgisinin bulunmadığı tesadüfen olay yerinden geçerken kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece Başsavcılığından olay ile ilgili yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"08/11/2021 tarihinde Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen silahla kasten yaralama olayına ilişkin, Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesinde yürütülen kovuşturmada, yapılan duruşma sonrası Küçükçekmece Adliyesinin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 4 kişinin vefat ettiği, 2 kişinin ise yaralandığı, olaya toplamda ilk tespitlere göre 24 kişinin karıştığı, 18 kişinin gözaltına alındığı, olayda kullanılan iki silah ve bir pompalı tüfeğin ele geçirildiği anlaşılmış olup olayın öğrenilmesi üzerine ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hakkarililer sosyal medya hesapları üzerinden olaya tepki gösterdi. Hakkari Gönüllüler Derneği öncülüğünde 26 Mart Cumartesi akşamı İstanbul Esenyurt’ta düzenleyecekleri “Hakkarililer Buluşması” programını iptal ettiğini duyurdu.

Hakkari Objektif