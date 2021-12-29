İstanbul'da durakta bekleyen kişi Tramvay'ın altına düştü
İstanbul Fatih'te Tramvay durağında bekleyen bir kişi Tramvay'ın altına düşüp sıkıştı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, T1 Bağcılar- Kabataş Tramvay hattı Eminönü istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; durakta bekleyen kişi, bilinmeyen nedenle perona yaklaşan tramvayın önüne düştü. Tramvay ile raylar arasında sıkıştı. Kazayı gören görevliler ve çalışanlar yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı tramvayın altından çıkardı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvayın Kabataş yönüne giden seferlerde bir süre aksama yaşandı.İHA
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