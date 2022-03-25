İş yerine tıka basa doldurulan kaçak göçmenler yakalandı

​İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın alt katındaki boş iş yerinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı şubesi ekipleri, iş yerinde balık istifi kalan Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Günlerce aç ve susuz kaldıkları belirtilen, bitkin oldukları gözlenen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. (DHA)