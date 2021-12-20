Irmak’ın katıldığı operasyonda 22 kilo 950 gram eroin ele geçirildi
Van’ın Edremit ilçesinde narkotik dedektör köpeği ‘Irmak’ın da katıldığı operasyonda 22 kilo 950 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Irmak ile yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış şekilde 44 paket halinde 22 kilo 950 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yakalanarak adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.İHA
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