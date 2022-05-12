İran sınırına duvar örme çalışmaları başladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2022 yılı içinde 41 bin düzensiz göçmenin geçişinin engellendiğini belirterek, “Sosyal medyada eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor. Biz o bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin nasıl fedakarca çalıştığını görmeleri için kendilerini bölgeye davet ediyoruz” dedi.

ASAYİŞ 12.05.2022, 10:00 12.05.2022, 10:44
İran sınırına duvar örme çalışmaları başladı

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van-İran sınırında geçtiğimiz yıl 64 kilometrelik sınır hattına yapılan modüler duvar çalışmalarının 40 kilometrelik kısmı ise tamamlandı.

Yüksek rakımlı sınır hattında havaların ısınmasıyla birlikte duvar çalışması yürüten firmalar, çalışmalarına hız verdi. Bir taraftan sınır duvarı örülürken, bir taraftan da güvenlik güçleri bölgede 7 gün 24 saat esaslı nöbet tutuyor.

Düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler çerçevesinde, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor. Göç baskısından dolayı askeri birlikler başta olmak üzere, jandarma, polis, özel harekat, sahil güvenlik ve güvenlik korucuları termal kamera, İHA ve SİHA görüntülerinden yararlanarak koordineli şekilde çalışarak mücadele veriyor.

“Bu yıl 150 kilometrelik kısmı bitirmeyi planlıyoruz”
Konuya ilişkin konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçen yıl sınır hattında 64 kilometrelik beton duvarların 3 etapta ihale edildiğini belirtti. Firmaların geçtiğimiz Aralık ayına kadar çalışmalarını sürdürdüğünü ve kış şartlarından dolayı çalışmaya ara verdiğini ifade eden Vali Bilmez, havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaların yeniden başladığını söyledi.

Vali Bilmez, “Bu yıl 90 kilometrelik Kapıköy Gümrük Kapısına kadar olan kısmı da ihale edilecek. Tabi bunun bir kısmı da ihale edildi. Bu yılın sonuna kadar duvar inşaatının 150 kilometrelik kısmının tamamını bitirmeyi planlıyoruz. Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan, Yüksekova’ya kadar olan kısmını ise 2023 yılı sonuna kadar tamamen bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Takviye 500 personel daha geldi”
Duvar örme işlemi devam ederken bir taraftan da düzensiz göçmenlerin, terör unsurlarının ve kaçakçıların geçişinin önüne geçmek amacıyla güvenlik güçlerin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını dile getiren Bilmez, “Diğer illerden güvenlik güçlerine takviye olarak yaklaşık 500 personel araçlarıyla geldi. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmaktadır. İHA’lardan da sürekli bölge takibi yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Sınırdaki geçişler minimize edildi”
Bir göç baskısı altında olduklarını ama sınırda geçişlerin minimize etmiş durumda olduklarına dikkat çeken Bilmez, “Ocak ayından bu yana 41 bin civarında göçmeni sınırda engelledik. 7 bin civarında göçmeni de iç bölgelerde yakaladık. Yaklaşık 761 organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 300 civarında araca ve Van Gölü üzerinde göçmenleri taşıyan 4 deniz aracına el konuldu. Organizatörlerin büyük bir kısmı yakalandı” dedi.

"Eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor"
Van sınırlarında geçmişte olduğu gibi otogar, park ve dağlarda gruplar halinde herhangi bir düzensiz göçmenle karşılaşılmasının mümkün olmadığına vurgu yapan Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zaman zaman minibüs, şok ev ve kamyon kasalarında saklanan göçmenleri de yakalıyoruz, yakalamaya da devam edeceğiz. Sosyal medyada eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor. Biz o bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin nasıl fedakârca çalıştığını görmeleri için kendilerini bölgeye davet ediyoruz. Biz onları bölgede gezdirelim. 3 bin rakımlı tepelerde ve sıfır derecenin altındaki havada 7/24 görev yapan kahramanları görseler haklarını teslim edeceklerinden eminim.”İHA

Yorumlar (4)
Sedo 1 saat önce
Sayın valim sizi gorevden almışlar haberiniz var mı
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Ertoşi656563 1 saat önce
İran sınırına örülen bu duvarın masrafı ile 12 tane Çevre yolu yapılırdı VAN A(Li çevre yolu 20 yıldır yapılmıyor)!!
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Dvauvejdhdnsj 50 dakika önce
Van-İran sınırına örülen duvar ile 20 yıldır yapmadığınız Van çevre yyolundan 13 tane yapabilirsiniz ama siz insanlar ve gönüller arasına yollar yapmaktansa duvarlar örmekte ustasınız!!!!
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vnly 40 dakika önce
AMA HALA BAYKUŞLAR UÇUYOR
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